中秋輸運 高鐵提升11％運能
交通部今天表示，預估今年中秋連假期間(9月15日至9月18日)天氣狀況良好時，將有大量車潮湧上國道，鼓勵民眾使用公共運輸。
交通部表示，西部地區以增加高鐵班次，運能較平日提高11.6%，在連假期間仍提供早鳥優惠及大學生專案，並維持自由座、定期票及回數票服務，快速疏運西部地區旅次；臺鐵增加運能將以服務東部地區為主，以增開班次、直達區間快車等規劃，運能較平日可提高11%，且交通部持續與臺鐵員工溝通，務必保障民眾返鄉需求。
東部地區臺鐵已配合花東縣政府，於9月14日、15日及18日共規劃8班返鄉自強號專車，由地方政府另行宣佈訂票事宜；另本次假期將擴大辦理東線實名制購票，於9月14日、15日及18日加開東線6班實名制專車，並於9月7日6時起開放身份證U、V及105年8月1日以前設籍花東縣民網路訂票。
離島地區主要由航空運輸負責疏運，航空公司以加開班次及較大機型服務等方式增加運能；海運亦規劃適當運能，倘天候不佳，將適時啟動應變計畫疏運。
各國道客運公司將視旅客狀況機動加班隨到隨發，另本次假期將擴大國道客運路線優惠補助，除端午連假提供之66條100公里以上中長途路線，也將100公里以下中短途路線(臺北到新竹、大臺北地區到宜蘭地區等路線)經審核認定有助於疏解國道連續假期壅塞情形者納入，總計82條路線，優惠幅度各家公司各路線互異，平均約原價85折。
(旺報)
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