抑制房市過熱 南京頒佈房貸新政

大陸媒體報導，南京1日頒佈新房市政策，首次購房者或購買第1戶的，頭期款比例依舊不變，分別為25％和30％；擁有1戶住房且貸款已經結清的，頭期款比例由30％調整為35％；擁有1戶住房，且貸款沒結清的，頭期款比例由45％調整為50％；購買第2戶頭期款比例提高5％

(工商)