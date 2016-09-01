暑假結束 上海迪士尼平日門票調降

大陸媒體報導，今年人氣最旺的上海迪士尼樂園「暑期檔」告一段落，自9月1日起，樂園平日票價格調降至370元人民幣（下同），雙休日、節假日維持499元高峰日票價不變。此外，大陸「十一」小長假前，上海迪士尼兩大主題酒店已有部分房型被預訂一空。

(工商)