何潤東藏愛9年 徐若瑄糗「偶像包袱重」

李東學今天特地向劇組告假，留著小鬍子出席。（張祐銘攝）

陳怡蓉（右）偕未婚夫薛博仁到場實習婚禮。（張祐銘攝）

賈靜雯（右）和修杰楷出席婚禮，相當甜蜜。（張祐銘攝）

孫儷今以一身紅衣出席，氣勢強大。（張祐銘攝）

徐若瑄今出席婚禮，直糗何潤東。（張祐銘攝）

蕭敬騰今出席婚禮，擔任婚禮歌手。（張祐銘攝）

何潤東和老婆Peggy愛情長跑9年，1日舉辦婚禮，超過30位中港台藝人雲集，顯見新人好人緣。徐若瑄和家人到場赴宴前，被拱上台獻唱《不敗的戀人》，她笑說「有個心裡的傷要說出來」，她和何潤東認識16年，感情如家人，她之前也曾逼問他及經紀人，「他們都有偶像包袱，不願透露！」直到今年才知道他有另一半。

因此婚禮前她邀何潤東及太太到家中玩，「若沒有先見到他太太，我不願意來參加婚禮。」已為人母的她也忙著對新人「催生」，直說家中有孩子是很不一樣的感覺，指出Peggy和兒子Dalton打成一片，「已有母性光輝，一定會是好媽媽。」

孫儷和李東學特地從大陸飛來，重現《後宮甄嬛傳》組合，孫儷說自己2003年出道的第一部戲《玉觀音》，就和何潤東合作，兩人淵源極深，問及分享婚姻維繫訣竅時，她指出何潤東是很會製造氣氛的人，一定會維持家庭和諧，連她都要向他取經，接著被問到有沒有傳承生孩子的祕訣，她妙答：「他是男孩子，我是女孩子，沒得分享！」李東學來台北很多次，這次因朋友婚禮，特別不同，引用《甄嬛傳》台詞「願得一心人，白首不相離」贈送新人。

陳怡蓉偕未婚夫薛博仁到場預習婚禮，兩人祝福何潤東跟上現在「閃婚生子的潮流」，9個月後就能抱著小孩一起參加聚會，被問及會不會灌新人酒，陳怡蓉指出何潤東酒量好，不容易被灌醉，並轉頭問身旁薛博仁，他則笑說：「絕對不能灌，怕有現世報。」已為9月底的清邁婚禮打預防針。

(中時)