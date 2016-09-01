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現身上海！金城武正港近況曝光

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金城武正港近況曝光 跑去上海當總裁
金城武被直擊在上海拍攝新片。(本報系資料照、取自微博)
金城武正港近況曝光 跑去上海當總裁
金城武側臉帥氣。(取自微博)
金城武正港近況曝光 跑去上海當總裁
周冬雨同樣現身上海。(取自微博)

被鄉民奉為演藝圈第一男神的金城武，作風低調，去年僅推出一部作品《太平輪》，近況令人好奇。現在就有網友直擊他在上海街頭拍攝新片《男人手冊》，一身西裝打扮，渾身散發出帥大叔成熟氣質。

行蹤神祕的金城武，近日被直擊在上海與女星周冬雨拍攝陳可辛監製電影《男人手冊》，照片雖只能隱約見著金城武側臉，但已夠讓一票粉絲心花怒放，直呼「金城武還是這麼帥」、「金城武好久不見呀」。

由小說《男人使用手冊》改編的電影《男人手冊》，描述一位女漢子愛上霸道總裁，上演一段浪漫美味情緣的故事。

(中時電子報)

關鍵字：金城武
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