被國會罷免 羅賽芙形容為政變

現年68歲的巴西第一位女總統羅賽芙，因被控非法操縱國家預算，周三遭到參院以61票對20票通過其有罪判決，因此被剝奪總統職權，代理的副總統特梅爾將繼續其餘下任期至2018年底止。羅賽芙指控參院的判決是一場政變。

(工商)