奪小18歲女演員螢幕初吻 那維勳：像跟女兒接吻

那維勳（左）在劇中被王軼玲撲倒親吻。（八大提供）

那維勳（右）和王軼玲的吻戲相當唯美。（八大提供）

那維勳在《終極一班4》中與小18歲的大陸演員王軼玲有一場女生主動親過來的吻戲，他笑說「這是跟女兒接吻的感覺」，兩人吻戲剛好是殺青戲，眾人皆放下手邊事道旁圍觀，讓那維勳更為緊張，一直不斷納悶「莫名其妙，誰要看我們兩個老人接吻？」開拍前兩人為培養情緒，在旁深聊許久，並為了角度，拍了近百次才完成，且兩人害羞到一吻完就立刻跑掉。

對於吻戲，那維勳不怕老婆生氣，他笑說這只是「兩片嘴唇碰在一起的事，就像兩隻手牽在一起，只要沒有交纏就好」，要大家輕鬆看待，他也提到拍戲時燈光跟四周的煙霧瀰漫，相當浪漫，連自己婚紗照都沒有這麼唯美環境。王軼玲被問及跟那維勳的吻戲是否吃虧，她笑說：「應該是我賺到吧，那哥是個好男人！」

(中時)