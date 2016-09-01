奪小18歲女演員螢幕初吻 那維勳：像跟女兒接吻
那維勳在《終極一班4》中與小18歲的大陸演員王軼玲有一場女生主動親過來的吻戲，他笑說「這是跟女兒接吻的感覺」，兩人吻戲剛好是殺青戲，眾人皆放下手邊事道旁圍觀，讓那維勳更為緊張，一直不斷納悶「莫名其妙，誰要看我們兩個老人接吻？」開拍前兩人為培養情緒，在旁深聊許久，並為了角度，拍了近百次才完成，且兩人害羞到一吻完就立刻跑掉。
對於吻戲，那維勳不怕老婆生氣，他笑說這只是「兩片嘴唇碰在一起的事，就像兩隻手牽在一起，只要沒有交纏就好」，要大家輕鬆看待，他也提到拍戲時燈光跟四周的煙霧瀰漫，相當浪漫，連自己婚紗照都沒有這麼唯美環境。王軼玲被問及跟那維勳的吻戲是否吃虧，她笑說：「應該是我賺到吧，那哥是個好男人！」
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。