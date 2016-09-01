吳淡如：失業比失婚好 窮也要做自己

吳淡如1日出席美妝記者會。（林俐瑄攝）

吳淡如1日出席KKORA美妝活動，先前曾說不再當台灣的公眾人物，吳淡如解釋：「我不是要退出娛樂圈，請不要誤會。」她目前雖沒有電視主持，但仍有廣播節目，她說：「我一直沒有離開大家，之後還是會跟大家見面，但是我不喜歡說話，現在還不能講，慢慢地大家會看到我的規劃。」是否有新節目？她賣關子不說，只暗示簽了保密，就怕說了破局。

吳淡如主持JET《女人要有錢》3年，曾帶起寶物鑑定風潮，但八月被換主持，她說台灣演藝圈環境不好，她認為換人不是件不好的事，「前浪不要自己死在沙灘上，是時候走人，充實自己知識。」她自知天下無不散的宴席，節目有開就有收，「改變形式，如果別人可以做得比我更好，我樂觀其成，這美好的一仗，我已經打過，這樣就夠了。」

自嘲年紀大了，吳淡如樂見後浪接棒，「前浪不要自己死在沙灘上，是時候走人，充實自己知識，我這幾個月過得相當舒服，我在朝向我想要的生活方式前進，這才是人生。」沒了節目後，她原本以為自己會不適應，但沒想到過得還蠻開心的，她樂觀說：「我覺得失業總比失婚好，也是事業倒閉好。我雖然很窮，但我可以生活，人應該要做自己想做的事情。」

(中時)