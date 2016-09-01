林萬億：我看不出蔡總統有霸凌軍公教

軍公教勞退休團體在九三軍人節將進行「抗議蔡英文，霸凌軍公教」遊行。年金改革委員會副召集人林萬億說，「我看不出來（總統）蔡英文有霸凌他們的任何跡象與證明」。

監督年金改革行動聯盟計畫在九三軍人節當天，率領軍公教勞退休團體進行「抗議蔡英文，霸凌軍公教」大遊行。

林萬億今天在年金改革委員會會後記者會，被問到九三大遊行時說，台灣社會已經民主化到這種程度，人民表達意見是自由的，表達意見方式也是多元的，只要不傷害其他人利益，影響社會整體利益，都尊重。

他也說，不管是支持或反對年金改革的遊行，「我們都很早就收到訊息」，國家年金改革啟動的時候，這個遊行就已經開始在規劃了，它已有一段蠻長的時間。

林萬億說，很多民眾問他，年金改革委員會已經有軍公教勞農的代表，軍公教在委員會的比例已經非常高，發言比例也高於其他的職業別；這麼高的代表性、這麼高度的發言機會，為何還要以街頭遊行方式表達意見？他被問到這個問題時回答，這是表達意見的自由，不便介入也不便表達任何的評論。

他也說，遊行訴求「反污名」，但是，也不是年金改革委員會去污名任何人，只能從每次的電視政論節目或網路上，知道很多人有不同的意見，但他不知道誰在污名誰，政府也不是在污名任何人，是討論制度，不是討論任何個人。

林萬億表示，遊行訴求「反對被蔡英文霸凌」，但是，「我看不出來，蔡英文有霸凌他們的任何跡象與證明」，他比較期待的是，對年金制度改革的主張，在委員會提出來就好了，「因為在街頭一定講不清楚的」。1050901

(中央社)