頭份打造主題夜市 變形金剛進駐掀話題

苗栗縣頭份市將出現全台首座以變形金剛為主題的夜市，業者耗資百萬打造3尊高達3.5米的變形金剛，今天組裝完成進駐尚順廣場旁夜市基地，成功掀起話題。

包括2尊大黃蜂及1尊柯博文，都是業者委託廠商在大陸繪圖設計、分解製作，歷時約1個月打造而成，這兩天所有零件運抵台灣，陸續組裝完成，高達3.5米的變形金剛聳立在頭份市尚順廣場旁的夜市基地，吸引不少民眾目光。

苗栗縣文化市集觀光夜市推展協會總幹事陳建同指出，夜市已成為台灣特有文化，為塑造不同風格的「主題夜市」，特別耗資百萬製作3尊變形金剛作為夜市巨型裝置藝術，希望提供在地市民及外縣市遊客一個有別於傳統夜市的創新感受，藉此帶動周邊商圈及頭份觀光發展。

陳建同表示，夜市基地約1200坪，攤位數約200攤，預計9月3日開幕，配合「變形金剛」主題，除有3尊大型金鋼「駐守」外，未來包括場地設備、攤位商品及活動規畫，都將導入相關元素，開幕前3週，民眾拍照打卡上傳即送變形金鋼造型鑰匙圈，集滿3種造型鑰匙圈還有機會獲得50公分縮小版變形金剛。

「我們想做不一樣的夜市」陳建同說，夜市招商過程，除邀請傳統老攤位，更有不少年輕「夜市新鮮人」加入，不論吃的、用的、玩的，都別具新意，未來考慮採「年度主題」制，讓每次「逛夜市」的感受大不同，甚至為消費者投保公共意外險、提高環境衛生品質，努力提升夜市形象。

變形金剛進駐夜市基地後，有民眾拍照po上臉書社團「我是頭份人」，引來不少網友按讚，紛紛詢問確切位置，也有人留言「期待開幕」、「頭份新發展」，成功掀起話題。1050901

(中央社)