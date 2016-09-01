比利時聖戰士 女性比例達1/6
根據比利時情治機關的統計，目前聖戰士人數估計有614人，令人驚訝的是，其中約1/6是女性，20歲左右的比例也很高。
這份資料是網路出版商Knack公布，業者表示擁有進入這個數據庫的路徑。根據他們所取得的比利時情報機構資訊，目前比利時前往中東參加所謂聖戰的聖戰士人數達到614人，其中266人前往敘利亞與伊拉克加入所謂的伊斯蘭國（IS）。
令外界驚訝的是，女性參戰的人數較預期為多，達到104人。此外，這些聖戰士的年齡也偏低，年齡在20歲上下的年輕人數目也占總人數的約1/6。這其中，年紀最小的僅有15歲，最大的則有70歲。
在這些聖戰士中，有114人可能已經返回比利時境內，另有73人正計畫離開伊斯蘭國。這些返國的聖戰士是對伊斯蘭恐怖主義失望，或是接獲命令返國進行恐怖攻擊，目前不得而知。
卡司米（Nabil Kasmi）據信是第一個前往中東參戰的比利時聖戰士，他是在2012年前往該地區。2013年，比利時每個月平均約有12人參戰，2014年稍微降到每個月11人左右。這其中多半是比利時人，有摩洛哥血統的比例最高。
報導也指出，除了這614人外，另有109人據信已經死亡，但尚未從資料庫移除，因為他們是否真的死亡尚待確認。1050901
(中央社)
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