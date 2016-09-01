總統大選結果公布 加彭首都陷入暴動
非洲國家加彭選委會昨晚宣布現任總統阿里．彭戈連任成功後，對手平恩數以千計支持者抗議選舉不公，政府派出安全部隊鎮壓，首都自由市（Libreville）陷入一片混亂。
憤怒的暴民今天凌晨（當地時間）放火焚燒國會大廈後，安全部隊開始包圍平恩（Jean Ping）競選總部，並派出直升機攻擊該處，造成至少19人輕重傷。
73歲的平恩是前任非盟（AU）委員會主席，父親來自中國溫州，母親則為加彭人，他本人出生於加彭。他曾是前總統彭戈（Omar Bongo）最信賴的左右手，也是1名出色的外交官。
彭戈自1967年當選總統直到2009年過世為止，在位長達42年之久。兒子阿里．彭戈（Ali Bongo）立即於2009年接任總統一職。
現年57歲的阿里．彭戈雖極力擺脫父親餘蔭，勵精圖治，但是反對派依然希望藉著8月27日的大選終結彭戈家族長達半世紀對加彭的統治。
昨晚選舉結果顯示，阿里．彭戈僅以極些微票數領先平恩，包括歐盟觀察員在內，均要求各投票所重新驗票但遭選委會拒絕。此舉更加引發平恩支持者極端不滿，認為選舉作弊、計票不透明、選舉結果不公正。
南非媒體「時報即時消息」（Times LIVE）今天引述聯合國秘書長潘基文聲明稿表示，他大聲呼籲加彭人民必須冷靜，並表達對於衝突與縱火的關切。他敦促政府領導人以和平方式解決分歧，通過憲法與法律途徑解決爭議。
加彭土地面積約27萬平方公里，人口約1475萬。原是法國殖民地，1960年脫離法國獨立，至今法語仍為官方語言。
由於地廣人稀、石油儲量豐沛加上外商投資多，加彭成為撒哈拉沙漠以南最富足的國家之一。1050901
(中央社)
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