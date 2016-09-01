第51屆廣播金鐘禮讚 苦苓與吳淡如互虧

文化部影視及流行音樂產業局今（1）日公布105年度廣播金鐘獎完整入圍名單及今年「特別獎」得主，文化部丁次長曉菁並蒞臨廣播金鐘禮讚會場致詞表示「廣播是神奇且有魅力的媒體，可以聽到很多最新資訊及歌曲的管道。」另外，她也揭曉「廣播劇獎」及「流行音樂節目獎」入圍名單，接著由吳淡如、苦苓、朱衛茵、聶雲、蔡燦得、廖允杰（小杰）、楊月娥、阿國、小樹、子宇等廣播名人揭曉其餘獎項入圍名單。

文化部表示，今年計有791件作品報名參賽，較去（104）年增加71件，另今年度廣播金鐘獎「特別獎項」採另組評審委員會方式，與其他獎項分開評選。今年廣播金鐘獎評審委員會主任委員由李蝶菲女士擔任，「特別獎項」主任委員則由余光先生擔任，二人帶領評審團一同評選出105年廣播金鐘獎入圍作品及特別獎項得主。

第51屆「廣播金鐘獎入圍記者會暨金鐘禮讚」今(9/1)來自全台超過數百位廣播人齊聚三立電視，各電台使出渾身解數，打扮成各式主題帶出各台特色，熱情參與星光大道，開場由美聲天團「GENTLEMAN」演出「聲動金鐘」以阿卡貝拉表現強大的聲音力量，接著，魚蹦興業的「笑的模門」透過表演介紹廣播還有實力派歌手吳思賢、朱俐靜演唱。

揭獎人吳淡如與苦苓兩人「唇槍舌戰」互虧，苦苓先說做過很多行業最愛還是廣播，但現在是年輕人天下，接著，話鋒一轉對著吳淡如說：「但吳淡如還賴著不走，很難得。」她也不遑多讓回：「我就是愛廣播就是要賴著不走。」，現場有許多的廣播從業人員到場走星光大道，苦苓說每次從廣播聽到廣播人聲音都會有無窮想像，但其實各個廣播人都很美很帥，他還說做電視就是有魅力沒聲音，吳淡如立馬接：「我靠的不是聲音。」苦苓露出懷疑表情問「不然妳會是靠色相嗎！」她好氣又好笑回：「是知性！」

而楊月娥則自稱是「開機女王-阿娥」，早上就是要叫床，說完，全場大笑。她解釋「因為我是早上六點的節目，就是要叫大家起床，所以廣播是主業，叫床是副業。」她還說自己今年有報名廣播金鐘獎，非常緊張，而且還是要揭曉自己報名的項目；而阿國先前得了九座金鐘獎，今年沒有報名，他表示要把機會留給別人。

105年度廣播金鐘獎頒獎典禮則將於10月1日（星期六）晚上7時在國父紀念館舉行，電視將透過三立都會台、三立綜合台（MOD）同步直播，海外觀眾則可透過三立國際台同步收看。網路平台方面，民眾可透過金鐘51指定線上直播friDay影音、三立影音平台Vidol、三立新聞網、YouTube、金鐘51官網、金鐘51app及廣播電台則由亞洲家族、好事聯播網直播。

(旺報)