宏正當殺手好上手 毛弟直call晨翔不漏訊

《High 5制霸青春》演員群為戲在山間露營，展現好交情。（聯合互動提供）

《High 5制霸青春》演員群為戲在山間露營，展現好交情。（聯合互動提供）

《High 5制霸青春》首波海報。（聯合互動提供）

《High 5制霸青春》開拍至今快滿四個月，除了大場面的球賽之外，劇中也有安排溫馨青春的學生日常生活情節。昨天因劇情需要，劇組特別在新店郊外山區的露營地，把飾演教練的Janet、路斯明、高英軒，和宏正、毛弟、樂樂等學生群，聚集在一起拍露營戲，8月31日下午拍到隔天凌晨六點，共同度過了鬼月的最一天，經驗特殊難得。

這次，劇組第一次在山區拍隔夜戲，15位演員在戶外圍成一圈生火紮營，野炊烤肉培養團隊默契。開拍前空檔，SpeXial宏正還特別擔任主持，帶領大家一起玩「天黑請閉眼」的殺手遊戲。毛弟開玩笑地說，宏正真的可以考慮往主持界發展，很適合這類型節目。SpeXial晨翔在這場露營場次沒有戲份，所以當天沒到現場，但和他擁有好感情的毛弟，特別利用視訊連線晨翔，用另外一種形式全員到齊。

長期擔任行腳節目主持人的Janet，對於戶外活動很適應習慣，尤其具有音樂天分的她，私下也自彈吉他娛樂大家；路斯明只有一次露營的經驗，是在剛上大學的時候，但因為從小家就住在山邊，所以不用特別透過露營就可以接觸大自然；程予希則分享了學生時期露營和同學們一起講鬼故事試膽的趣事，勾起了學生時期的回憶。

該劇近期將在八大綜合台HD、愛奇藝全網獨家播出，目前先釋出第一波戲劇主視覺，20位演員一次公布。

(中時)