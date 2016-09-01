《機器之血》台北開鏡 成龍苦笑答彭于晏事件

左起依序為導演張立嘉、夏侯雲姍、成龍、歐陽娜娜及羅志祥。（合一影業提供）

國際影星成龍從影以來首部科幻鉅作「機器之血」台灣盛大開鏡！9月1日成龍、羅志祥、歐陽娜娜、夏侯雲姍等主要演員齊聚台灣，大陣仗的出席開鏡記者會，讓這部跨國的新片格外引人注目。

這部集合國際卡斯、製作團隊陣容的科幻片，以雪梨、台北、北京為場景，日前已完成在雪梨部分的拍攝，而第二站則為台北，成龍精神奕奕的出席台北開鏡記者會，成龍表示：很開心能再度來台拍新戲，身為台灣女婿，在這充滿熱情、溫暖的土地，拍戲格外有感，當然美食更不能少吃啊！

目前正密集拍攝中的成龍並笑說：昨天剛到台北就大啖涼麵與貢丸湯，在台北的部分，精采劇情展開，有好多的亮點，絕對值得粉絲們期待！此外，成龍也親自出任該片監製，挑戰從影以來的首部科幻動作片，成龍表示：非常期待在不同電影類型上的突破，是挑戰也是新鮮的體驗，勇於嘗鮮才能突破。

記者會上，合一影業總裁劉開珞表示：以合一影業在華人影業的實力、成龍大哥的國際影響力，再加上一流的製作團隊和時下最夯的科幻題材，一定能完美打造出一部指標性的優秀作品。幕後陣容也十分的強大，電影《大鬧天宮》、《1942》的分鏡指導、《九層妖塔》的特效總監以及《太平輪》、《來自星星的你》的後期團隊等紛紛投入製作，開創新視野。

記者會上，羅志祥與歐陽娜娜爭相獻上甜鹹兩種口味豬血糕，小豬笑說是用我的血做成的啦，成龍則說之前怕吃血，但首次嚐這道台灣美食，驚為天人的大呼讚！而被問到新片《機器之血》，成龍說題材充滿著挑戰性，近年來很努力改變戲路，希望讓粉絲們感受到不同的風貌，新片就是新風貌的開始。

而被問到日前彭于晏事件，成龍苦笑的說：大家都是說傳聞，怎沒人來問問我呢，我只是個演員，只想演好戲，這不是我的工作範圍，而且我們倆也很熟，日前他拍我大哥的戲，我還去探班呢，一旁的小豬打趣問：那你現在跟誰比較好，成龍笑說我們現在每天都一起拍戲，當然跟你比較好！兩人逗趣互動，現場笑果十足！小豬笑說：初次在片場看到成龍，只敢待在卡車旁遠遠欣賞，忽然被大哥發現點名時，整個人臉紅好尷尬，小豬並說成龍是我的偶像，我最會模仿金曲「明明白白我的心」，所以心情緊張到不行，此次跟大哥拍戲，心情超嗨的！而歐陽娜娜則為了拍戲，自己狂練一周的功夫，因為密集的訓練強度大，最後腿疼到無法走路，更連穿褲子都感吃力。成龍直稱讚她年輕有才華，還說曾經看過歐陽娜娜的演出，拍了不少照片做功課，這個小女孩是很努力的。

而新片《機器之血》中，成龍飾演的特工為了保護一個重要的證人（歐陽娜娜飾），捲入了一個涉及生命終極奧祕的陰謀，而羅志祥則飾演的角色為積極探尋這件事背後的真相。導演 張立嘉說該片籌備4年，科幻片是他的最愛，劇本經多次修改，就是希望能有精彩的劇情，與成龍商談劇本前，已做足功課，因此相談甚歡，一拍即合。

(旺報)