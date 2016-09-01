電郵門影響 希拉蕊反感度達空前新高

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我要評比

受電郵門事件與柯林頓基金會濫權等醜聞影響，選民對於民主黨總統候選人希拉蕊的反感度也達空前新高，幾乎與川普不相上下。

根據美國廣播公司與華盛頓郵報聯手調查顯示，有59％受訪者對希拉蕊沒有好感，至於60％民眾則對川普反感。

(工商)