與蘋果隔空交火 歐盟：沒有政治動機

在歐洲聯盟決定對蘋果公司追繳補稅後，蘋果執行長庫克指責這是政治追殺，對此，歐盟執行委員維斯塔哲反擊表示，絕對沒有政治動機，要求蘋果補稅有事實根據。

歐盟執委會8月30日正式對蘋果提出補繳稅款要求，認為愛爾蘭政府給予蘋果的稅務優惠違反公平原則，最高補稅額度高達130億歐元。是歐盟對單一企業所祭出的最高額反競爭罰款。

對於歐盟的決定，庫克（Tim Cook）今天在愛爾蘭獨立報（Irish Independent）訪問中表示，歐盟的裁決不具法律或事實基礎，純粹是「政治鬼扯淡」，反美情緒是蘋果遭到鎖定的一個主因。

美國財政部也為蘋果出頭。財政部長路傑克（JackLew）指責，歐盟裁定蘋果公司應補繳稅款，根本就是奪取原應進入美國國庫的稅金。此舉影響歐洲的國際商業環境，因為此舉創造了不確定性，最終不利歐洲經濟。

面對來自蘋果的指責，主管市場競爭的維斯塔哲（Margrethe Vestager）今天出面否認。她表示，這項決定是基於事實基礎，仔細研究蘋果的國際銷售，以及蘋果與愛爾蘭政府的稅務安排後所做的決定。

維斯塔哲說，歐盟的數字依據都是來自於蘋果本身，以及他們在2011年在美國的公聽會內容。1050901

(中央社)