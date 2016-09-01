與蘋果隔空交火 歐盟：沒有政治動機
在歐洲聯盟決定對蘋果公司追繳補稅後，蘋果執行長庫克指責這是政治追殺，對此，歐盟執行委員維斯塔哲反擊表示，絕對沒有政治動機，要求蘋果補稅有事實根據。
歐盟執委會8月30日正式對蘋果提出補繳稅款要求，認為愛爾蘭政府給予蘋果的稅務優惠違反公平原則，最高補稅額度高達130億歐元。是歐盟對單一企業所祭出的最高額反競爭罰款。
對於歐盟的決定，庫克（Tim Cook）今天在愛爾蘭獨立報（Irish Independent）訪問中表示，歐盟的裁決不具法律或事實基礎，純粹是「政治鬼扯淡」，反美情緒是蘋果遭到鎖定的一個主因。
美國財政部也為蘋果出頭。財政部長路傑克（JackLew）指責，歐盟裁定蘋果公司應補繳稅款，根本就是奪取原應進入美國國庫的稅金。此舉影響歐洲的國際商業環境，因為此舉創造了不確定性，最終不利歐洲經濟。
面對來自蘋果的指責，主管市場競爭的維斯塔哲（Margrethe Vestager）今天出面否認。她表示，這項決定是基於事實基礎，仔細研究蘋果的國際銷售，以及蘋果與愛爾蘭政府的稅務安排後所做的決定。
維斯塔哲說，歐盟的數字依據都是來自於蘋果本身，以及他們在2011年在美國的公聽會內容。1050901
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。