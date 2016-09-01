蔣智賢最速30轟 打破布雷紀錄
(22:18 更新訪問)中信兄弟蔣智賢，今在獅象戰，第7局轟出陽春炮，本季第30轟出爐，打破由統一獅前洋炮布雷所保持的最快30轟紀錄（出賽87場、401打席、352打數）。
蔣智賢此役賽前已轟出29發全壘打，今前3打數也有擊出1支安打，並在第7局面對獅隊投手林子崴，一棒轟出左外野方向的全壘打，以出賽81場、371打席、328打數，打破布雷的中職最快30轟紀錄。
蔣智賢賽後表示，沒有想這麼多，上場就是平常心打擊，也沒有注意到這個紀錄，剛好對方失投球，投到我要的位置，就積極做出攻擊。
(中時電子報)
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