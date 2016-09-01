海軍儀隊、國防部示範樂隊快閃 海軍司令到場贊聲

海軍儀隊及國防部示範樂隊，在板橋車站搞「疾風快閃」活動。圖／海軍提供

海軍儀隊及國防部示範樂隊，在板橋車站搞「疾風快閃」活動。圖／海軍提供

九三軍人節前夕，板橋車站今(1)日下午5 點出現一場「疾風快閃」活動，過往旅客紛紛駐足欣賞。活動由海軍司令部策辦，海軍儀隊及國防部示範樂隊組成的22員官兵演出信號曲、儀隊禮兵交接、鋼管重奏團合奏「You Raise Me Up」及行進鼓隊「創勁曲」，以精采的演出向全臺每位辛苦付出的軍人致敬，並藉此展現官兵熱情、活潑的新風貌，精采的快閃表演博得現場旅客熱情掌聲及肯定。

活動期間，海軍司令黃曙光上將親自響應 「榮耀軍裝」活動，穿著英挺的軍服，現身會場慰勉演出的官兵辛勞，並鼓勵所屬穿著軍服，勇敢地走向社會大眾。

(中時)