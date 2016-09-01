由甄子丹飾演的齊魯·英韋還有由費莉絲蒂·瓊斯（Felicity Jones）飾演的女主角琴厄索一起出現在新公佈的劇照裡。（照片來源：星際大戰台灣官方臉書）

令全球星戰迷睽違已久的電影《星際大戰外傳：俠盜一號》（Rogue One: A Star Wars Story），於近日在網路上流出了新的劇照。這些劇照的流出，除象徵著電影上映的日期已經步步逼近，同時還透露了更多關於故事裡面幾個主要角色的相關細節。

琴厄索與由西班牙演員狄亞哥·盧納·亞歷山大（Diego Luna Alexander）飾演的男主角安道爾上尉（Captain Cassian Andor）。（照片來源：星際大戰台灣官方臉書）

值得全球華人影迷注意的是，此次公佈的照片當中雖然是以女主角，反抗軍情報員琴厄索（Jyn Erso）為主，但是由甄子丹飾演的齊魯·英韋（Chirrut Imwe）也沒有缺席。相信對海峽兩岸的星戰迷而言，華人演員的加入會給大家耳目一新的感覺。

(中時電子報)

在俠盜一號系列首度出現的銀河帝國新兵種，死亡風暴兵。（照片來源：星際大戰台灣官方臉書）