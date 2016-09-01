A股業績 創7年來「最差上半年」

分享至

分享至

分享至

分享至

分享至

我要評比

新華社報導，資料顯示，上半年所有A股上市公司實現營業總收入14.61兆元人民幣，年增長3.78％；合計歸屬母公司股東淨利潤1.38兆元人民幣，年減2.89％。這意味著從淨利潤增速角度觀察，A股創下了7年來的「最差上半年」。

(工商)