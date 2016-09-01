出訪教廷 陳副總統2日展開聖和專案
副總統陳建仁2日深夜將展開「聖和專案」，赴教廷參加4日的德蕾莎修女封聖儀式。媒體先前報導，梵蒂岡希望能與中國大陸改善關係，陳副總統此行與教廷互動將受到關注。
陳副總統將擔任總統蔡英文特使，出席4日在梵蒂岡舉行的德蕾莎修女封聖儀式，此次出訪為「聖和專案」。
陳副總統將於2日深夜從桃園機場搭機啟程，預定在德國法蘭克福機場轉機，再飛義大利羅馬；訪團預計8日清晨返抵國門。
陳副總統在羅馬下榻台灣雲朗集團投資的「羅馬大飯店」（A.Roma Hotel）。
這次訪團重頭戲是4日的德蕾莎修女封聖典禮，教宗方濟各將接見各國特使團團長。
除了參加封聖典禮，陳副總統一行也將辦晚宴、聆聽台北愛樂演唱、參加國務院長帕洛林樞機主教主持的感恩彌撒、視察駐教廷大使館、與教廷高階神職人員餐敘、參訪聖方濟各修道院及參加為和平祈禱彌撒、參訪亞西西城、參訪天使之后教堂。
亞西西(Assisi)是建於羅馬時代的古城，12世紀末義大利著名聖人方濟各(San Francesco)，也是方濟各會創始人，在此誕生。
教廷是中華民國在歐洲唯一的邦交國。先前媒體報導，梵蒂岡希望能與中國大陸改善關係。這次將陪同陳副總統出訪的外交部次長吳志中日前說，梵蒂岡與中國對話，「我們就正面去看待就好了，而且這不是個零和遊戲」。1050901
(中央社)
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