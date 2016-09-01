何潤東婚宴席開53桌 蕭敬騰獻唱
藝人何潤東今天與愛情長跑9年的圈外女友Peggy舉辦婚宴，席開53桌，會場佈置低調奢華，還請來金曲歌王蕭敬騰在婚禮上獻唱，讓Peggy風光出嫁。
為了風光迎娶美嬌娘，何潤東今晚大手筆砸下約新台幣2000萬元舉辦婚禮，婚宴席開53桌，藝人嘉賓也是星光熠熠，包括孫儷、徐若瑄、秋瓷炫、李東學、郭品超、陳奕、沈建宏、張勛傑、陳建偉、邵雨薇等人都到場祝賀，相當有排場。
婚禮上，好友陳怡蓉上台致詞時，透露與何潤東有「十年之約」，兩人在10年前在聊天時，互開玩笑說，若是40歲那年，何潤東未「嫁」、她未「娶」的話，彼此就結婚作伴。
主持人問，為何嫁娶顛倒了，陳怡蓉笑回，「那時他比較陰柔、我比較Man。」還打趣說，前幾年，隨著約定時間越來越近，她越來越緊張，因為和何潤東之間沒有愛，很苦惱要怎麼一起生活，還好最後彼此都找到最棒的另一半。陳怡蓉也感性道謝，「若不是因為何潤東，我不會進演藝圈，認識這麼多的人、有這麼精彩的生活，真的很謝謝你。」
今晚婚禮歌手則請到何潤東的好友蕭敬騰獻唱，蕭敬騰邀新郎一起合唱，何潤東自嘲，「我是曾經出過唱片的人，但因為不賣，所以才去演戲，不敢和歌王一起唱歌啦」，幽默推託。
蕭敬騰友情獻唱3首歌曲，包括經典西洋歌曲「I Just Called To Say I Love You」、鄧麗君的「千言萬語」及自彈自唱「Put Your Hands On My Shoulder」，最後還彈上一曲「婚禮進行曲」，十分有誠意。1050901
(中央社)
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