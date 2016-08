何潤東婚宴席開53桌 蕭敬騰獻唱

藝人何潤東今天與愛情長跑9年的圈外女友Peggy舉辦婚宴,席開53桌,會場佈置低調奢華,還請來金曲歌王蕭敬騰在婚禮上獻唱,讓Peggy風光出嫁。

為了風光迎娶美嬌娘,何潤東今晚大手筆砸下約新台幣2000萬元舉辦婚禮,婚宴席開53桌,藝人嘉賓也是星光熠熠,包括孫儷、徐若瑄、秋瓷炫、李東學、郭品超、陳奕、沈建宏、張勛傑、陳建偉、邵雨薇等人都到場祝賀,相當有排場。

婚禮上,好友陳怡蓉上台致詞時,透露與何潤東有「十年之約」,兩人在10年前在聊天時,互開玩笑說,若是40歲那年,何潤東未「嫁」、她未「娶」的話,彼此就結婚作伴。

主持人問,為何嫁娶顛倒了,陳怡蓉笑回,「那時他比較陰柔、我比較Man。」還打趣說,前幾年,隨著約定時間越來越近,她越來越緊張,因為和何潤東之間沒有愛,很苦惱要怎麼一起生活,還好最後彼此都找到最棒的另一半。陳怡蓉也感性道謝,「若不是因為何潤東,我不會進演藝圈,認識這麼多的人、有這麼精彩的生活,真的很謝謝你。」

今晚婚禮歌手則請到何潤東的好友蕭敬騰獻唱,蕭敬騰邀新郎一起合唱,何潤東自嘲,「我是曾經出過唱片的人,但因為不賣,所以才去演戲,不敢和歌王一起唱歌啦」,幽默推託。

蕭敬騰友情獻唱3首歌曲,包括經典西洋歌曲「I Just Called To Say I Love You」、鄧麗君的「千言萬語」及自彈自唱「Put Your Hands On My Shoulder」,最後還彈上一曲「婚禮進行曲」,十分有誠意。1050901

(中央社)