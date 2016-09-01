愷樂半裸拍MV 賭專輯猜拳贏KID

藝人愷樂從主持轉戰歌壇，好友「KID」林柏昇上節目和她打賭猜拳輸了，阿莎力買下50張EP；新歌「今天愛了沒」MV，愷樂挑戰最大尺度半裸演出。

出道11年的愷樂，甜美外型加娃娃音，原是兒童台主持人「蝴蝶姐姐」，後來成為歌手羅志祥公司旗下藝人，演藝事業跨足主持、戲劇及唱片，今年8月發行個人首張EP「久等了」。

愷樂近來忙宣傳EP與主持工作，許多藝人好友在社群網站幫她宣傳專輯，KID上愷樂主持的「娛樂百分百」下注猜拳賭專輯，KID猜拳輸了，阿莎力買下50張專輯。

新歌「今天愛了沒」MV由導演賴偉康執導，愷樂一改健康陽光美式潮流風，搖身大秀性感，其中有幕愷樂被玩具熊包圍燦笑，抱著玩偶的她半裸演出，露肩又露腿，挑戰出道以來最大尺度。

MV是7月拍攝，當天適逢強颱尼伯特來襲，愷樂不畏風雨跟劇組到新店山上拍攝，在充滿各種歐洲風情和英式風格街景的烏來片廠連換8套造型，穿梭於8個色彩繽紛場景。

其中愷樂印象最深刻是在廚房做甜點，看著滿桌子蛋糕笑得幸福，「甜食控」愷樂每晚吃完飯一定要有甜點或蛋糕，近來為練舞、主持、宣傳EP忙翻，只要一吃甜食就元氣滿滿；MV連拍10多小時，愷樂看到蛋糕就心花怒放，甜點堪稱是她每天快樂能量來源。1050901

(中央社)