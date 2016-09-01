中共裁軍 5.8萬軍職幹部轉業地方

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中國大陸國家主席習近平在去年「九三閱兵」時宣布將裁軍30萬。據大陸官媒報導，截至目前，解放軍全軍和武警部隊今年共有5.8萬名幹部轉業地方工作。

解放軍報今天報導，中共中央13號文件對深化國防和軍隊改革期間軍轉安置作出「四個放寬」規定，包括放寬安置地去向、師職幹部轉業年齡、自主擇業軍齡和職級、在艱苦邊遠地區和特殊崗位服役幹部到地級城市安置等條件。

身兼中共中央軍委主席的習近平2015年9月3日在北京抗戰勝利70週年紀念閱兵式上宣布裁軍30萬人。

大陸國防部今年1月在記者會上公布，經中共中央軍委批准，2016年幹部轉業復員工作已經部署展開，數量較往年有所增加。大陸中央電視台3月則報導，大陸裁減軍隊員額30萬開始啟動。

新京報官方微信「政事兒」今天報導，中共全國軍隊轉業幹部安置工作會議6月7日在北京舉行。會議當時轉述習近平針對軍隊轉業幹部安置指示，「要嚴肅安置工作紀律，不允許以任何理由拒絕接收軍轉幹部，確保黨中央政令暢通。」

此外，香港英文南華早報8月24日曾引述接近共軍的知情人士指出，解放軍陸軍的18個集團軍將被重組為25至30個師。每個集團軍的定員為3萬至10萬不等。報導說，新師團將從相應的戰區接收指令。中共陸軍目前約155萬人。1050901

(中央社)