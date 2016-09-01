陸外交部：23中國公民新加坡染茲卡

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中國大陸駐新加坡大使館表示，在新加坡感染茲卡病毒的中國公民，增加到23人。

大陸外交部日前表示，駐新加坡大使館收到當地衛生部的通知，有21名中國公民在新加坡確診感染茲卡病毒，他們的情況並不嚴重，部分人已經康復。

8月27日新加坡確診首宗本土感染病例，28日激增至41宗，29日增至56宗，30日增至82宗。

外交部發言人華春瑩表示，大陸大使館已發出通告，提醒在新加坡的中國公民注意防範病毒。1050901

(中央社)