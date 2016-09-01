亞青賽中華隊輕取香港晉級 2日強碰韓國

亞洲青棒賽，中華對香港，中華隊派出方喬澤擔任先發投手。（黃國峰攝）

1局上中華隊擊出清壘3分安，張文賢等3名球員先後跑回，與隊友擊掌。（黃國峰攝）

1局上中華隊陳琥擊出帶1打點3壘安打。（黃國峰攝）

2016年亞洲青棒錦標賽預賽最後一天，中華隊1日晚間在洲際棒球場交手香港隊，首局就灌進10分大局，全場共掃出12支安打、選到16次四壞保送，提前5局以20比0完封對手，預賽戰績2勝1敗，以A組第2之姿闖進複賽，2日將碰上B組第1的韓國隊。

中華隊迎戰實力有些落差的香港隊，首局就一連打了16個人次，靠著包括3支三壘安打在內的7支安打和7次保送，打下10分大局，2、3局都也都至少打一輪，再將領先拉開至20分差，4、5兩局沒再添分數，5局仍提前收下勝利。

此戰中華隊中心打線長打連發，第3棒捕手廖健富前2打席都敲出安打，還選到1次保送，打回4分打點，第3局提前退場，為明天比賽做準備，第4棒陳琥同樣繳出2安表現，其中包括1支三壘安打，第5棒邱達昱首戰就擊出場內全壘打，這場則是他生涯首度敲出兩支三壘安打。

中華隊陳琥擊出安打直衝3壘，香港隊徐朗晞刺殺不及。（黃國峰攝）

2局上中華隊邱達昱盜2壘成功，香港隊聶天澄跳得老高接球，不過沒接到。（黃國峰攝）

亞洲青棒賽，中華對香港，1局上中華隊王泓逸靠著香港投手失誤，奔回本壘拿下第1分。（黃國峰攝）

至於中華隊投手今天也輪番上陣，方喬澤先發2局，被敲2支安打，無失分，前2戰還未登板過的張喜凱、胡臻典以及劉致榮接著各投1局都沒被敲安打，4人聯手完封香港。

中華隊總教練蔡明堂表示，這場與對手的實力有點差距，讓球員輪流出場，為了明天對戰韓國，這場也有特別要求球員的打擊和選球。

快意擊敗香港後，中華隊預賽3戰僅輸日本，以A組第2晉級，2日將交手B組第1的韓國隊，3日再碰B組第2的中國隊，兩戰勢必都要全力搶勝才能取得冠軍賽門票。蔡明堂透露，今天有登板的投手中，會擇一擔任對韓國的先發，陳琥則會待命後援。

(中時電子報)