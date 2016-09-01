傳中國監管層對中概股回歸設估值上限

華爾街見聞引述外媒報導稱，中國證監會劃定中概股借殼交易估值上限為預估利潤20倍，多家大型券商高管並透露，其已接到證監會的這一指導意見。

報導稱，有券商投行部負責人表示，這等於是變相同意了海外中概股可以借殼回歸，「上市時估值低些怕什麼，本來新股就存在爆炒的現象，編一下故事，莊家借機拉升，成為『妖股』也不是難事。」

前述券商投行部負責人還說，「所以，目前我們比較擔心的問題是，儘管監管層初衷是好的，但就怕事與願違，就像當初試行熔斷機制那樣。」

(工商)