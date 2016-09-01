「冰箭」長征五號抵達發射場

長征五號運載火箭的助推器（圖／新華社）

中國最大推力運載火箭長征五號，已經安全運抵海南文昌清瀾港，在完成一系列測試後，將於今年11月擇機在文昌航天發射場實施首次發射任務。

文匯網報導，為什麼叫長征五號叫「冰箭」？這是因為長征五號火箭特殊的推進劑組合。長征五號的芯級，也就是中間的主體部分，發動機採用液氫液氧燃料，而助推器採用液氧煤油組合，由於液氫溫度為-253℃，液氧為-183℃，也就是說，長征五號內部是遠遠低於冰點的超低溫，所以被稱為「冰箭」。

當然，在點火之後，長征五號發動機噴出的烈焰溫度仍然高達3000多度，此時它內外「冰火兩重天」的極端狀態，也是對中國航天技術的極大考驗。

長征五號運載火箭，是中國迄今為止研製的最大推力運載火箭，因此之前都被簡稱為「大火箭」。它的芯級，也就是中間的主體部分直徑達5米，並捆綁有4個3.35米直徑的助推器，中國此前火箭芯級都是3.35米直徑，長征一號是2.25米直徑。它的低軌道（LEO，一般用於載人航天、高度較低的通訊衛星、遙感衛星等）運載能力可以達到25噸級，高軌道（GTO，一般用於氣象衛星、深空探測器等）運載能力能夠達到14噸級，將大幅提升中國航天進入空間的能力。

中國此前的大多數火箭都是依靠鐵路方式完成運輸，但是一般涵洞隧道的通過極限要求，火箭直徑不能超過3.35米，因此5米直徑的長征五號不能走陸路，海運就成為必然選擇。

長征五號於8月26日從天津港啟航，經過6晝夜航行，經受住了複雜海況環境考驗，安全抵達海南文昌清瀾港碼頭。

(中時電子報)