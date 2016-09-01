小琉球專題獲獎 林秉儀被封「海龜公主」
TVBS主播林秉儀、資深攝影記者林煌賓日前因TVBS新聞台《一步一腳印 發現新台灣》節目，前往小琉球製作「小琉球的海洋革命」專題，報導當地義工為了生態和諧進行環境搶救。此專題１日獲得「105年度社會光明面新聞報導獎」之社會光明面電視新聞報導獎。評審說：「用具體個案印證眾志成城，也說明了小人物可以成就大功績。內容製作難度高，海底攝影及收音都顯現功力，報導主題頗具故事渲染力。」
專題報導中，海洋志工以一張死亡海龜的照片，串聯展開一場環境革命，實現了人與生態自然和諧的新關係。專題播出後，有網友感動到要去參加志工，也有人稱林秉儀可以獲封「海龜公主」了！
當初遠赴小琉球採訪，林秉儀和林煌賓搭船出海飽受暈船辛苦，還直接向大海「餵魚」，但兩人被小琉球海洋志工隊員無比執著的信念深深影響，堅持要把最真實且珍貴的奮鬥面貌呈現給觀眾。
詳情請鎖定TVBS新聞台55頻道《一步一腳印 發現新台灣》。
(中時)
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