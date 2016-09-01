台商祭百萬年薪 爭取台灣年輕餐飲人才
中國大陸餐飲市場快速發展，台中僑光科技大學今天與上海台商簽訂產學合作意向書。台資企業音家餐飲集團也祭出誘人的百萬年薪，希望爭取更多台灣年輕餐飲人才。
中國大陸知名早餐連鎖品牌「永和大王」創辦人、上海音家餐飲集團總裁林猷澳表示，在台灣擁有3年以上餐飲主管經驗，就能擁有百萬台幣年薪起跳的待遇。
僑光科技大學董事長陳伯濤接受訪問表示，台灣高等教育受到少子化的衝擊非常嚴重，僑光屬於培養應用型人才的大學，學生未來的發展是學校招生最重要的策略，因此與產業界密切合作。
陳伯濤表示，今天簽約的5名學生都是大四生，將全年在上海實習，日後有機會進入企業界工作，這是學校推動未來100%就業的策略，也是招生策略。
陳伯濤表示，僑光目前實習地點以台灣為主，但大陸市場非常大，機會多，因此第二目標是推動學生到大陸實習。目前學生和家長都對於大陸實習很有興趣。
他表示，台灣餐飲服務領先大陸很多，因此只要請得起就會想聘台灣幹部。他說，在大陸大城市要付的薪資，有時比台灣還高。
談到薪資福利，林猷澳表示，實習生月薪新台幣2萬2500元，公司提供機票和宿舍。實習結束後若願意留在大陸工作，目前多數幹部起薪人民幣1萬元，若在台灣做5至6年再到大陸就能人民幣2萬元。
為了這次產學合作締約，陳伯濤特地帶領學生到上海實際參訪餐廳，希望讓學生對於未來實習地方有更深一層的認識。1050901
(中央社)
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