直播被酸噁心 女星霸氣回擊：那你就去吐吧

古力娜扎自出道以來，不論做什麼事情都會遭來網友攻擊。（圖／取材自古力娜扎微博）

24歲大陸女星古力娜扎外型甜美，是新生代女星中知名度極高的一位，但她的知名度卻是被「黑」出來的，出道以來不論她做什麼事情都會惹來負評，更多次因輿論佔據新聞版面，日前才疑似受不了鍵盤酸民，因而關掉微博評論功能，結果今天她替公益活動開直播，再度被網友用言語攻擊，只是逐漸習慣被罵的她，這次卻選擇以正能量回應。

古力娜扎在直播中相當霸氣的回嗆酸民。（圖／翻攝自古力娜扎微博）

古力娜扎近日在微博響應「明星慈善夜」公益活動，凡是於直播中得所有所得，將全數捐贈給偏鄉地區救護車購買計畫，在直播中她穿著白襯衫和網友聊天，過程中不斷向捐贈金幣、禮物的網友道謝，古力娜扎也開心分享自己畫的卡通救護車，只是被「易黑體質」附身的她，再度引來酸民圍攻，但此次她一反常態，淡然的表示自己在做一件有意義的事情，絲毫不理會酸民調侃。

面對有人說她「好醜」、「好噁」，古力娜扎先是思考了一下，接著霸氣回應：「好醜嗎？好醜你也忍著看吧，沒辦法」、「噁心？噁心那你就去吐吧」被支持她的網友大讚高氣度，此外，談到一路走來如影隨形跟著她的黑粉，古力娜扎也相當豁達，直說：「沒關係，我非常愛我的黑粉，因為你們讓我越來越強大！」最後還俏皮的對著鏡頭送出飛吻，讓人覺得過起時常和網友槓上的古力娜扎長大了。

(中時電子報)