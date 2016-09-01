蘇州成立大陸首個民企與台企交流合作平臺
新華社報導，蘇台工商協進會1日在江蘇蘇州成立，成為大陸首個推動台企與民企交流合作的平台。
報導稱，近年來，兩岸經濟下滑壓力持續加大，雙方企業面臨挑戰不斷增多。蘇台工商協進會通過為台企和民企搭建平台，致力於促進雙方學習交流，幫助兩岸企業創造商機、開拓市場、融合發展。同時，協進會也將作為政府聯繫企業的紐帶，廣泛聽取會員意見，把企業的正當訴求和意見建議及時反饋給政府，形成良性互動局面。
蘇州市台商協會副會長、固緯電子（蘇州）有限公司副董事長林清文認為，蘇州民企規模數量大、產業門類全、熟悉大陸市場，台企可以通過對接、嫁接、配套等方式，實現與當地民企融合發展，提升企業競爭力。
(工商)
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