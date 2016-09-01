86歲婦賣米粉湯養憂鬱兒 辛苦血汗錢遭竊

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86歲陳姓婦人辛苦在新北市永和文化路擺攤賣米粉湯，照顧患有重度憂鬱症的兒子，日前家中遭小偷，賣麵所得4萬元遭竊，永和警分局中正橋派出所獲報，正循線追緝中。

據悉，藝人朗祖筠2月時曾在臉書PO出陳婆婆辛苦賣米粉湯的身影，並表示「這位婆婆為了照顧患有重度憂鬱症的兒子，每天在永和文化路67巷賣米粉湯。」陳婦抱怨，辛苦賺的錢就這樣被偷走，生活不知道怎麼過！

警方指出，已調閱相關監視器畫面，鎖定相關涉案人士。

(中時)