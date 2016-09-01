何潤東獻唱〈我唱的這首歌〉 老婆感動落淚
何潤東跟老婆Peggy愛情長跑9年，1日在台北寒舍艾美大婚，何潤東除了請來蕭敬騰擔任婚禮歌手外，他還獻唱一首〈我唱的這首歌〉，他提到這首歌是他每晚趁老婆睡著後，偷偷花兩三個小時寫詞，再請金曲歌王黃建為譜曲。他說今天彩排時，花了九牛二虎的力氣支開伴娘，而新娘Peggy在台下聽完整首歌，淚眼汪汪；何潤東也笑說「希望二、三十年後，我帶著我們女兒參加婚禮，妳坐在台下時會想起這首歌。」
何潤東唱完歌後感性說自己已把想說的話放進歌詞，他指出老婆會在睡前，放一杯水在床頭，「因她知道我半夜都會口渴。」他說別人會做很多浪漫的事，但他只喜歡老婆給的簡單，認為光是看dvd 、開一些很傻的玩笑就很開心，他也提到自己常被老婆抱怨鮮少說我愛你，雖然拍電影時常說這句台詞，但他認為這三個字並非簡單說出來。
(中時)
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