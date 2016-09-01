加彭選後暴力 200多人涉嫌劫掠被捕

我要評比

加彭警方今天表示，總統大選結果引發爭議後，首都自由市爆發暴力，已有200多人因劫掠財物被捕，警民都傳出受傷，警方不願證實是否有人死亡。

國家警長歐依朱（Jean-Thierry Oye Zue）告訴法新社：「我們自昨晚以來已逮捕200多名參與掠劫的人。較貧窮區目前還持續發生劫掠。」

他說：「6名警察受傷」，「很可能」也有數名平民受傷。

歐依朱未證實有人死亡。他說：「無可奉告。」

法新社記者看見2輛卡車載有數10人等候訊問，他們被載走時高舉拳頭，唱著加彭國歌。

這次大選具爭議，總統阿里．彭戈（Ali Bongo）今天宣布當選後爆發暴力，首都有數以千計憤怒的抗議民眾上街。

半島電視台（Al Jazeera）報導，首都自由市的抗議活動轉為暴力，反對派候選人平恩（Jean Ping）支持者說他們的選票「被奪走」。

平恩說，安全部隊在他的總部殺死2人，另有19人受傷。1050901

(中央社)