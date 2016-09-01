SpaceX火箭爆炸 預定搭載臉書衛星

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獵鷹9號火箭於發射台上爆炸。(圖/推特)

美聯社報導，美國佛羅里達州卡納維拉爾角火箭基地發生一起爆炸，一枚Space X公司的獵鷹9號火箭在發射台上直接炸碎，震波在2公里外都感受的到。幸而該火箭發射塔週邊沒有人員活動，並沒有傷亡傳出。

據報導，該枚火箭原預定搭載AMOS-6通信衛星，這枚衛星是Facebook公司向歐洲通訊公司租用，簽定5年租約，該衛星造價為300萬美元。

這是SpaceX太空公司的重大挫敗，先前該公司執行過多次太空站的運補任務，目前正準備朝載人太空航行發展，並且正在開發下一代的重型運載火箭。

但是在該起事故後，即將要面對冗長的安全檢討，找出火箭事故的問題點，即使一切檢討都完備，至少要花費半年的時間檢查與改良，才有機會再次執行任務。

(中時電子報)