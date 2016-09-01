錢櫃好樂迪共同經營未申報罰900萬確定

國內KTV市場排名居前的錢櫃與好樂迪，公平會發現兩家業者經常共同經營，以違反公平法裁罰錢櫃500萬元及好樂迪400萬元。兩公司不服提行政訴訟抗罰，最高行政法院認為裁罰並無不當，今(1)日駁回上訴，判兩公司敗訴確定。

本案起因公平會接獲檢舉，指國內視聽歌唱服務業第一、二大事業錢櫃與好樂迪，經常共同經營，調查後發現，2012、2013年間，兩公司承租總公司辦公處所等重要經濟決策事項整合為經濟一體，就經營視聽歌唱服務所涉營業、企劃、管理等核心業務統一指揮與共同營運，兩公司管理處採購部員工座位都位於好樂迪公司；同一員工同時負責2公司同一類別或品項營運用設備及產品採購。

另兩公司各部門業務及人員已由各自獨立的事業，整合為統一管理關係，2公司內部網路、電話互連，逕行接洽業務及連繫彼此門市業務，且營運用設備及產品共同採購、資源共享，屬經常共同經營行為，符合公平法規定的結合態樣，卻未依法提出申報。

公平會認為，審酌兩公司曾共同經營客服中心、電腦視聽資訊等業務，未向公平會申報結合被處分，如今再度因經常共同經營行為違法，除命2公司應在3個月內改正，去年4月分別處錢櫃與好樂迪500萬及400萬罰鍰。兩公司不服提行政訴訟抗罰，結果台北高等行政法院判決敗訴；2公司不服上訴最高行政法院，被認定處罰並未不當，今駁回上訴，全案定讞。

(中時)