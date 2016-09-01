中華男足MVP 教頭頒給陳毅維

台日足球友誼賽，中華隊陳毅維（右）與日本隊球員空中爭球。（季志翔攝）

中華男足今天又以0比2不敵日本大學選拔隊，但日籍教頭今井敏明強調，正是上半場中場控制做得不錯，才迫使日本隊必須對中場核心林昌倫犯規，「顯示我們有給對手製造壓力。」至於中華隊此役表現最佳的MVP，今井則頒給了隊長陳毅維。

「過去毅維只有在邊路前後跑動，今天他會解讀比賽狀況，往中路去走，也很積極的去做拚搶，就算搶不到的高球也會去奮力衝撞，替我們爭取到很多進攻機會。」今井說。

今井執教相當注重細節觀念，陳毅維表示，賽前今井就點出一些他過去跑位的慣性，也讓他想在比賽中換不同的方向去跑，收到不錯的效果。

台日足球友誼賽，中華隊李茂（右）突破日本隊球員的防守起腳射門。（季志翔攝）

相較於首戰踢4-6-0無鋒陣，今井表示，此役已有國際賽經驗的台電球員為主體，特別是中場的林建勛、林昌倫、嚴和生，形成很好的組合，搭配箭頭李茂，讓中華隊可以改踢4-1-4-1陣型。不過未來怎麼排陣，今井強調不會一成不變，都會依照對手，因時制宜去做調整。

連續兩場以0比2落敗，今井直呼可惜，表示上半場以防守為基調，做得不錯，下半場也開始強化進攻。只是隨著比賽進行，體力下滑也會影響專注力，首顆失球就是全隊專注力下滑時，隨後精神還沒提振起來，又掉了第2球。

「日本隊技術高超，精神也都全力以赴，如果國內有多辦這種國際型大賽，可以給國內球員更多想要變強的刺激，」今井說，接下來還有10月對東帝汶的亞洲盃資格附加賽，中華隊還會持續加強訓練，勢在必得。

(中時電子報)