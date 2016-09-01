想擠進倫敦金融業 穿褐色鞋面試竟NG
今天公布的英國政府委託的社會流動性報告指出，想進入倫敦金融業工作的畢業生若穿褐色鞋面試，可能會被刷掉。
這項報告說，來自較上層背景的人遵守的「低調」服裝風格，被拿來評斷面試者，穿褐色鞋是失態，但許多來自較貧窮背景的人可能不清楚。
報告指出：「主管在找面對客戶的人選時，常會選擇符合傳統投資銀行家形象且展現洗鍊的人。譬如，部分資深銀行家仍認為，穿西裝搭褐色鞋令人無法接受。」
一名非出身權貴的面試者說，儘管被告知表現良好，但他遭到公司拒絕。
他提到自己未獲錄取的原因時說：「他說，『你顯然相當敏捷，但你不太適合（這家銀行），你不夠洗鍊』。」
他回憶說：「他看著我說，『看你繫的那條領帶，太亮了。你那條領帶和西裝不搭』。」
英國社會流動委員會（Social Mobility Commission）主席米爾本（Alan Milburn）表示，「這令人感到不可思議。部分投資銀行經理人仍以是否穿褐色鞋配西裝來評斷面試者，而非他們的技能或潛力」。
米爾本並說：「出身工人階級的聰穎孩子被系統性地阻絕於投資銀行業高階職務門外，因為他們可能未上少數的精英大學或不懂令人難解的文化規則。」1050901
(中央社)
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