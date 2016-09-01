成龍新片台北拍攝 開鏡就下跪賠罪
影星成龍新片「機器之血」今天台北開鏡，感謝台北市長柯文哲和台北市電影委員會總監饒紫娟等人協助，一時叫不出饒紫娟單位，成龍還下跪賠罪，笑翻全場。
科幻動作電影「機器之血」是中國大陸導演張立嘉執導，成龍監製，由成龍、羅志祥、歐陽娜娜、夏侯雲姍主演，澳洲雪梨、台北及中國大陸北京3地取景拍攝，下午在台北舉辦開鏡記者會。
成龍表示，電影角色有挑戰性，「我不是個動作明星，我是演員」，希望能長久演下去，演員要嘗試不同角色，很少有導演找他演科幻片，最後還是有動作戲，但不多。
張立嘉說，每人都有打戲；歐陽娜娜表示，一開始看劇本沒看到有多少打戲，是被導演哄過去，到澳洲就被要求拉筋，翻、打滾、拿槍等動作戲都有。
歐陽娜娜與羅志祥在片場常會打鬧，歐陽娜娜笑稱向羅志祥學到很多亂七八糟的東西。成龍說，兩人在片場玩鬧說話和動作，他都看不懂，但和後輩們合作讓他變年輕、開心。
成龍先駁斥換掉演員彭于晏傳聞，後來又叫不出台北市影委會總監饒紫娟單位，原本坐在沙發上的他直接下跪賠罪，羅志祥見狀立刻扶起成龍，笑翻全場。
被問到這次來台拍攝，妻子林鳳嬌和兒子房祖名會不會到場探班？成龍說，「我相信會吧」，昨天就送來20碗涼麵和貢丸湯，「小房子（指房祖名）跟導演是非常好的朋友」。1050901
(中央社)
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