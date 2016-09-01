敘男童伏屍海灘邁週年 他的父親有話要說

1年前，3歲的敘利亞難民男童亞藍．庫迪（Aylan Kurdi）屍體被沖上土耳其海灘。他的父親今天斥責，這個世界仍未能阻止敘利亞發生流血衝突。

新德里電視台（NDTV）引述法新社報導，失去兒子的庫迪（Abdullah Kurdi）今年41歲，他告訴德國「畫報」（Bild）：「我的家庭發生不幸後，政治家說：不能再發生了！」

「每個人都說他們想做些什麼，因為那張照片深深打動了他們，但現在發生了什麼事？人們依舊死去，沒有人為此做任何事。」

庫迪於這場悲劇的週年前夕如此說著。他去年在地中海不僅失去了3歲兒子，連35歲的妻子蕾漢（Rehan Kurdi）及5歲兒子賈立普（Galip Kurdi）也命喪於此。

來自敘利亞庫德族地區的庫迪告訴「畫報」，將兒子照片公開給全世界是對的事情。

庫迪說：「這些事情一定要公開，讓人們清楚知道現在發生了什麼」，「可是到頭來，這張照片沒有改變多少事，敘利亞的恐怖最終必須停止才行。」（譯者：中央社周莉芳）1050901

(中央社)