電信詐騙再傳悲劇 陸廣東女大生跳海自殺

陸廣東女大生因萬元學費和生活費被騙跳海自殺。(中新網)

電信詐騙悲劇再添一樁！據中新網報導廣東一位準蔡姓女大生，同樣因為被騙光了學費與生活費，一時想不開，留下遺書後跳海自殺，據家人透露，死者生前留給弟弟一封遺書，表示因為怕被責罵，選擇自殺逃避。

這位大學新鮮人因在暑假誤信騙子的中獎詐騙短信，被騙走母親給她的近萬元學費和生活費。可能怕被責罰而離家，但再也回不了家。之後就在一渡假村附近海邊發現了溺亡屍體。

據廣東揭陽警方表示，針對蔡姓女大生詐騙案已成立專案組偵查。在女大生的遺書中還提到「有了希望，然後絕望，這種感覺真糟糕，我真的承受不了。」顯然被騙這件事讓她對人生絕望。

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(旺報)