一青窈產後在台首公開露面 想讓兒當壽司師傅
日本WAKUWAKU JAPAN今天在台開播，請到台日混血歌手一青窈站台。該台目前已經在泰國、緬甸等四個國家播放，今天晚上跟第四台合作七點開播，社長川西特別用台語連講兩次感謝，希望在台灣的播出一切順利。WAKUWAKU JAPAN的開台也象徵台日交流更進一步，背後也取得政府支持，因此台下也出現立委林昶佐的身影。
一青窈全程以中文應答，表示：「很高興來這裡唱〈花水木〉，謝謝大家聽我的歌。日本歌曲有獨特的歌謠感，我坐taxi的時候運匠聽演歌。」她私下受訪更表示很常來台灣，上次到台南找好友，吃了米糕等美食，未來還考慮讓小孩在台北讀幼稚園，「因為在日本很難申請幼稚園。」
她產後復出，在日本工作全程帶著兒子，今天在台公開活動，同樣也把兒子帶來。她笑稱未來想讓兒子成為壽司師傅或手工藝職人，自認兒子應該不喜歡音樂，「況且星二代搞音樂好像成績都不怎麼樣」。
(中時)
關鍵字：WAKUWAKU JAPAN、開播、一青窈、壽司師傅
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