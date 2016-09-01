駐日美軍魚鷹機 部分轉到沖繩縣外訓練
美國與日本兩國政府今天達成協議，一些部署於日本沖繩普天間基地的美軍新型運輸機「魚鷹機」MV22將在沖繩縣外訓練，將來每年公布訓練的年間計畫。
美日的外交、國防負責官員今天召開美日聯合委員會討論部署於沖繩普天間基地的美軍新型魚鷹機訓練的問題，盼能減輕沖繩的基地負擔。
結果，雙方決定在沖繩縣外實施訓練、減少駐留基地的時間。本月中旬起的約3週之間，部署於普天間基地的魚鷹機約16架將在關島訓練。
美日今天所達成的協議，目的在於爭取沖繩縣民理解普天間基地（沖繩縣宜野灣市）要遷往名護市邊野古的計畫。到目前為止，魚鷹機在沖繩縣外舉行訓練僅限於一部分的美日聯合訓練時期。
普天間基地目前部署24架魚鷹機。根據美日今天所達成協議，今後每年於4月左右公布魚鷹機訓練的年間計畫。在沖繩縣外實施訓練的經費由日本政府負擔，訓練地點的選擇將再個別做協調。1050901
(中央社)
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