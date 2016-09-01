陳冠宇5.2局失1分 旅日投手本季首勝

日本職棒羅德隊台灣左投陳冠宇今天主場先發對歐力士隊，投5.2局失1分，率隊以6比4擊敗對手，拿下本季首勝，也是台灣投手在日職本季首勝。

26歲的陳冠宇旅日第6年，去年在一軍拿到5勝，今年大多時間在二軍，這場比賽是他一軍第4場出賽，勝投開張、也是本季表現最佳的一戰。

陳冠宇前2局完全封鎖，六上六下，直到第3局才被敲出安打；第4局連挨3支安打，被伊藤光打下1分，不過失分之後，穩住陣腳，用三振化解危機。

陳冠宇投到6局上兩人出局，輪到之前敲安的歐力士5棒伊藤光時，教練上場換投。

羅德隊在比賽前半段就用火力相挺，包括井口資仁3分砲在內，前3局就攻下6分，奠定勝利基礎，終場以6比4擊敗對手。

旅日台灣投手本季都沒能站穩一軍，西武獅隊郭俊麟在一軍出賽11場，2先發9中繼，吞2敗，防禦率8.1，同隊的李振昌出賽18場都是中繼，防禦率6.48，兩人目前都在二軍。1050901

(中央社)