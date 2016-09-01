99國民體育日 體總表揚有功團體

我要評比

中華民國運動總會為配合推廣99國民體育日，今天在台北舉辦中華民國105年推廣全民運動有功團體表揚典禮，滑水總會與台灣慧行志工救生游泳協會獲獎。

體總表示，今年報名件數是歷來最多的28件，其中競爭最激烈的是水域運動類，最後由中華民國滑水總會、台灣慧行志工救生游泳協會並列為獲獎單位。

教育部體育署主任秘書王漢忠表示，感謝大家推廣全民體育，讓體育運動蓬勃發展，大家以前見面都問「吃飽了沒」，現在則變成「你運動了沒」。

中華民國體育運動總會會長張朝國表示，希望大家除了像關心奧運等體育活動之外，大家也能身體力行，落實國民體育日「運動99，健康久久」的理念，一起來運動。1050901

(中央社)