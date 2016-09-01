Galaxy Note7電池爆炸 三星考慮召回
主打虹膜識別功能與防水防塵性能的三星年度旗艦手機Galaxy Note 7，在南韓一上市就熱賣，但最近有用戶在充電時該款手機電池出現爆炸，據報導，三星公司考慮發布召回聲明。
南韓「亞洲經濟」指出，8月19日正式上市的Galaxy Note 7，短短13天的預售期間便售出40萬支，人氣超高。
報導引述南韓業界消息人士透露，三星公司已決定暫停向南韓3家移動通訊公司供貨。
目前，三星公司正在回收爆炸的Galaxy Note 7手機，以瞭解爆炸原因，並預計於本週公布具體調查結果。
據報導，8月24日至今，南韓國內外已出現5至6件Galaxy Note 7手機電池爆炸事例。透過網友上傳的照片或影音可看出手機背面已經燃燒變形，正面螢幕也已變黃。
南韓「Korean Herald」指出，三星可能最快明天發布召回聲明，不會考慮退費或全機更換。1050901
(中央社)
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