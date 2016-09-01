詹子賢首轟出爐 繞壘興奮吶喊

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中華職棒1日中信兄弟對統一獅比賽，中信兄弟終場以9：5擊敗統一獅隊，擊出個人職棒生涯首發全壘打的詹子賢(右)也獲選單場MVP。(鄭任南攝)

中華職棒1日中信兄弟對統一獅比賽，中信兄弟終場以9：5擊敗統一獅隊，擊出個人職棒生涯首發全壘打的詹子賢(中)也獲選單場MVP，在頒獎中兩度遭隊友潑水慶祝，無法閃躲。(鄭任南攝)

中信兄弟新秀詹子賢，今面對獅隊單場4打數2安打，包含生涯首轟，賽後也獲得首座單場MVP，詹子賢表示，打出首轟，心情輕鬆許多。

詹子賢坦言，自己是第二輪加盟球隊，感覺有很多人期待，前幾場壓力有點大，不過就是盡力做好本分，打出首轟有放鬆心情，繞過一壘還吶喊了一下，期盼未來有更多機會能夠把握。

至於首轟球如何處理，詹子賢說：「會交給爸爸保管，首安球也是，因為畢竟都是自己的回憶，一定會好好請家人保存下來。」

對於詹子賢的表現，總教練吳復連表示，能打出全壘打表現就很好，不過還有許多地方要持續進步，繼續累積經驗，一定會是球隊倚重的右打者。

(中時電子報)