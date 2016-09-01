「情色女王」模仿范冰冰失準！為不夠性感道歉
日本「情色女王」壇蜜擁有35G好身材，雖然從寫真女星出道時已經29歲，但她仍以敢脫敢秀的豪放作風，以及獨特的妖豔氣息迅速走紅，近日她替范冰冰主演的古裝劇《武媚娘傳奇》在日本發行DVD站台，模仿劇中角色穿起宮廷朝服登場，未料卻遭人虧「包太緊」，讓她笑替不夠性感的自己道歉。
范冰冰在《武媚娘傳奇》中嫵媚動人，壇蜜本想完整重現、大秀事業線，未料最終效果與想像中相距甚遠，壇蜜只好收起性感，改扮端莊賢淑的宮廷仕女，她為了這次活動做足功課，還大秀苦學多時的中文，搞笑模仿劇中經典台詞「你們說什麼，就是看不得女人當皇帝」、「這一輩子啊，讓你只選我一個人，臭呆子！」讓現場充滿歡笑。
此外，由於該劇講述宮內女性間的勾心鬥角，出道前曾做過陪酒女郎的壇蜜，直言演藝圈比夜總會和平太多，相當享受現在的演藝生活。
(中時電子報)
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